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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 77 شخصا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:38 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 77 شخصا حرائق كاليفورنيا
وكالات الأنباء
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ارتفعت حصيلة ضحايا أسوأ حريق تشهده ولاية كاليفورنيا والأكثر دموية فى تاريخها الأحد، إلى 77 شخصا كما أعلن مسؤول فى الشرطة.

 

وجاء فى بيان فى بيان صادر عن مسؤول شرطة منطقة بيوت "لقد تم العثور على جثة" ما يرفع الحصيلة فى كامب فاير الذى اندلع قبل عشرة أيام فى شمال كاليفورنيا الى 77 قتيلا.

 

وأضاف البيان أن عدد المفقودين من جراء الحريق تراجع الى 993 بعدما كان وصل الى 1200.

 

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 76 شخصا.

 

ودمرت الحرائق أكثر من 10 آلاف منزل فى منطقة تعادل مساحتها مساحة شيكاغو وأدت الى محو منطقة باراديس بالكامل تقريبا عن الخارطة.

 

وفر آلاف الاشخاص فيما لجأ آخرون الى الكنائس أو خيم.

 

وتفقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقة باراديس خلال زيارة السبت كما قام بجولة فى ماليبو.

 


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