ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.25%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أنهى جلسة التداول باللون الأخضر ليغلق على بعد نقاط قليلة من مستوى 14,000 نقطة، متوقعة أن المؤشر قادر على الوصول إلى مستوى 14,500 نقطة أيضاً، ولكن قبل ذلك، فإنه يجب أن يخترق المقاومة 14,100 نقطة، على أن يصبح مستوى 13850 مستوى إيقاف الخسائر، مشيرة إلى أن الأسهم القيادية والبنك التجارى الدولى ذو الوزن الثقيل تختبر مستوى المقاومة التى نعتقد أنها يمكن أن تخترقها حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت.