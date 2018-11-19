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ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:03 م
ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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 ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر حوالى 612 جنيها للجرام.
 
ارتفاع سعر الذهب فى مصر، جاء عقب تحرك سعر أوقية الذهب عالميا 5 دولارات لترتفع الأوقية من 1220 دولار لتسجل 1225 دولار للأوقية.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: 
عيار 18: 524.50 جنيها
عيار 21: 612 جنيها
عيار 24: 699.50 جنيها
الجنيه الذهب: 4896 جنيها
أوقية الذهب 1225 دولار.
 
سعر الذهب فى مصر ضمن الخدمات اليومية التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء بشكل يومى، مصحوبة بأحدث التغيرات التى يشهدها السوق سواء محليا أو عالميا.
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين من تاجر إلى أخر ومن محافظة إلى أخرى، لكن سعر المصنعية يشهد تفاوت كبير بسبب اختلاف أشكال المشغولات.
 
 

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