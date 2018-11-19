اختتام فعاليات مؤتمر مكافحة العدوى السنوى بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية

كتب زكى القاضى

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوى السابع لمكافحة العدوى والذى استضافته مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية خلال الأيام الماضية بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "رؤى جديدة حول مكافحة العدوى بالمستشفيات".

ونظم خلال المؤتمر العديد من ورش العمل والجلسات العلمية بمشاركة أطباء من القوات المسلحة وأساتذة جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الصحية والمعهد العالى للصحة العامة وأطباء وزارة الصحة، واشتمل المؤتمر على مسابقة بحثية بين المشاركين لتعظيم الاستفادة ودعم جهود البحث العلمى فى المجالات الطبية.

ويأتى المؤتمر فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى ومواكبة التطور المستمر في الأساليب والطرق العلاجية الحديثة وأنسب طرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وحضر المؤتمر عدد من الأطباء وأطقم التمريض بالقوات المسلحة ووزارة الصحة وأطباء التأمين الصحى.