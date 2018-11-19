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إهداء مكتبة الكاتب جميل على حمدى إلى مكتبة الإسكندرية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:46 م
إهداء مكتبة الكاتب جميل على حمدى إلى مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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تسلمت وحدة الإهداءات والتبادل بمكتبة الإسكندرية المكتبة الخاصة بالكاتب الراحل جميل على حمدي، والذى كان يشغل منصب وكيل أول وزارة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث قدمت الإهداء ابنته هانيا جميل بمنزله بالقاهرة.

وتستقبل مكتبة الإسكندرية بشكل دورى عدد كبير الإهداءات من الأفراد والمؤسسات والحكومات من داخل وخارج مصر، من أجل خدمة أهداف المكتبة من خلال تنمية المقتنيات، وانطلاقًا من إيمان تلك الجهات برسالة المكتبة التى تسعى لأن تكون مركزًا للتميز فى إنتاج ونشر المعرفة.

يتضمن الإهداء مجموعة متنوعة من مؤلفات الكاتب جميل على حمدى والتى كانت ضمن مشروع مكتبة الأسرة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتى تقدم المعلومات الأساسية والتربوية للأطفال، كما تناولت مؤلفاته موضوعات بيئية وثقافية، حيث كان الكاتب جميل على حمدى من الكتاب الذين اهتموا بتنمية مهارات وإثراء معلومات الطفل بطريقة علمية مبسطة.

ومن أهم مؤلفات الكاتب جميل على حمدي: كتاب "التلوث البيئى الإقليمي"، "التنوع البيئي"، "الشمس صديقتنا" و"الطيور تنظف القرية"، والعديد من كتب الأطفال القيمة. كما اشتمل الإهداء على العديد من الكتب القيمة فى مختلف المجالات الفنية والثقافية والتاريخية والكتب الخاصة بالمتاحف الدولية والمحلية والآثار.


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