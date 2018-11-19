إعدام صاحب محل وعاطلين بتهمة قتل مسن لسرقته بعابدين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى ،بمعاقبة صاحب محل انتيكات وعاطلين، بالإعدام شنقا بعد تصديق فضيلة المفتى بتهمة قتل مسن لسرقته بالإكراه ، صدر الحكم بعضوية المستشارين، محمود رشدان وعبد الله سلاب وأسامة أبو شعيشع.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "أحمد ف" صاحب محل، انتيكات، و"سمير ش" و"حسين م" وأن المتهمين عقدوا النية على قتل المجنى عليه بهدف سرقته.

وتبين من التحقيقات ، أن المتهم الأول كان يعلم بثراء المجنى عليه، وكان يتردد على شقته واتفق مع المتهمين الثانى والثالث، على الصعود لشقة المجنى عليه الذى فتح لهم الباب فطعنوه بمطواة فى أنحاء متفرقة من جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .