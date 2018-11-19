إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة 2018

كتب مصطفى عبد التواب

انطلقت اليوم النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 19 و22 من نوفمبر الجارى ليمثل اليوم الرابع من فعاليات الأسبوع والموافق يوم الخميس القادم يوم "مصر" بأعمال المؤتمر والتى تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية

شهد اليوم الأول من المؤتمر عقد العديد من الجلسات التى تبنت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة حول التنمية المستدامة بمشاركة واسعة من مسئولين وممثلين عن مؤسسات وجهات مصرية ودولية عدة وممثلى المكاتب الإقليمية لتلك المؤسسات حيث شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قيام الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإلقاء كلمة سيادة رئيس جمهورية مصر العربية نيابة عنه وقدمت الجلسة السيدة ندى العجيزى وزير مفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية كما شارك بالجلسة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد منير ثابت نائب الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اّسيا والسيد عادل عبد اللطيف كبير المستشارين الاستراتيجيين بالمكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسيد أشيش خانة رئيس برنامج مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي

وشهد جلسات اليوم الأول من المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات الهامة حيث دارت أولى الجلسات حول" دور الشراكات الذكية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية " وأدار الجلسة الدكتور رامى أحمد المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامى حيث قامت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإلقاء كلمتها فى إطار الجلسة وشارك بالجلسة أيضاً الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز اّل مقرن الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة وشئون مجموعة العشرين بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية ،دكتورعبد السلام ولد أحمد المدير الاقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبمشاركة د/إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ،د/نهى المكاوى مدير المكتب الإقليمى بالشرق الأوسط وشمال افريقيا ممثله عن مؤسسة فورد بالإضافة إلى مشاركة د/وليد عبد الوهاب المدير العام لبرامج الدول بالبنك الإسلامى والدكتور نبيل غلاب رئيس مؤسسة زيتونة تمكين عن دولة تونس

فيما تناولت ثانى جلسات اليوم الأول من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة موضوع "التمويل المستدام" وقام بإدارة الجلسة السيد ريتشارد ديكتس منسق الأمم المتحدة المقيم بمصر وشارك بالجلسة السيدة هيلارى بنينجتون نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة فورد والسيد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى جانب مشاركة السيدة نورا سليم المدير التنفيذ لمؤسسة ساويرس والسيد جوليوم ديلالند

وناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول "التنمية المستدامة فى الدول المتأثرة بالنزاعات" بحضور ومشاركة السفير حازم زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام بجامعة الدول العربية ويدير الجلسة السيدة كارميلا جودو المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة وشارك بفعاليات الجلسة السيد زيات عبيدات أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير الاقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والسيد نيكولا سأوبرلين نائب المدير الإقليمى عن برنامج الغذاء العالمى إلى جانب مشاركة السيدة مهرنازمو ستافافى رئيسة وحدة الأمن البشرى بالأمم المتحدة والسيد كيشان خوداى ممثلاً عن المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والدكتور شبل صهبانى المستشار الإقليمى للصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان

ويهدف الاسبوع العربى للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

يُشار إلى أن اليوم الختامى للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الاسبوع العربى للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمى وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب القاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.