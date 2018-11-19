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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:15 م
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:01 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان حادث تصادم
أسوان - عبد الله صلاح
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أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، اليوم الاثنين، بطريق إدفو بمحافظة أسوان ،و تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.وتبين أن المصابين هم "كمال محمود دندراوى، 38 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، ومحمود أحمد سيد، 36 سنة، جرح سطحى بالقدم الأيسر، وشقيقه عثمان 40 سنة، مصاب بجرح بالذراع الأيسر، ومحمد صلاح محمد 23 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس، وأحمد خالد عبدالدايم، 32 سنة، مصاب بحالة إغماء، ويحيى زكريا عرب 27 سنة، مصاب بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، وسالم أحمد عبد الراضى، 23 سنة، مصاب بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف إبراهيم على 23 سنة، مصاب بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

 

 


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