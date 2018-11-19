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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب نابلس

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:17 ص
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب نابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الاثنين، بالرصاص المطاطى، فيما أصيب العشرات بالاختناق، جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مصدر محلى- فى تصريح اليوم- أنه عقب تصدى الأهالى لهجوم نفذه مستوطنون فجر اليوم، اندلعت مواجهات بين الأهالى وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص المطاطى، وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذى أدى إلى أصابة العشرات بحالة اختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال تتمركز قرب مدرسة عوريف الثانوية، وتمنع الطلبة الاقتراب منها.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال حولت منزل مواطن فلسطينى إلى ثكنة عسكرية، واحتجزت أفراد عائلته، ومنعتهم من الخروج، كما اعتقلت طفلين لم تعرف هويتهما بعد، مشيرا إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة.

 


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