إصابة ربة منزل بلدغة عقرب أثناء تنظيف منزلها فى الدقهلية

أصيبت ربة منزل بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بلدغة عقرب أثناء قيامها بأعمال التنظيف داخل المنزل

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا، من مستشفى اجا المركزى بوصول المدعوة "نريمان م م ن" 64 عام ربة منزل ومقيمة ميت دمسيس مصابة بلدغ عقرب وتم تحويلها الى مركز سموم المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ و بسؤالها قررت بانه اثناء تواجدها بالمنزل وقيامها باعمال النظافة لدغها عقرب بيدها اليمنى وحدثت إصابتها وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.