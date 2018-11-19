إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة كابلات كهربائية بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة كابلات كهربائية من الطريق.

تلقت الخدمات الأمنية، بلاغا بوجود شخصين يحفران بالطريق الداعم اتجاه المعادى أمام مدخل طه حسين بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث وبصحبتهم القوة المرافقة للقبض على المتهمين.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطهما وهم "عامر.ع.ك" 26 سنة حداد وسابق اتهامه فى قضايا، و"محمد.ع.ع" 17 سنة، عاطل، وبحوزتهما دراجة بخارية تروسيكل " بدون لوحات معدنية " حال قيامهما بتحميل 6 قطع من الكابلات الكهربائية بطول 20 مترا والخاصة بتجديد شبكة الكهرباء.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الكابلات الكهربائية المضبوطة بقصد التصرف فيها بالبيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.