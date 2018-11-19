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أمين "الأعلى للآثار" يصطحب السفراء الأجانب فى جولة إرشادية بالمتحف المصرى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:19 م
أمين "الأعلى للآثار" يصطحب السفراء الأجانب فى جولة إرشادية بالمتحف المصرى مصطفى وزيرى
كتب أحمد منصور - محمد عبد الرحمن - تصوير حسن محمد
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قام الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بتنظيم جولة إرشادية لتعريف ضيوف احتفالية مرور ١١٦ سنة على افتتاح المتحف المصرى بالتحرير، من السفراء الأجانب الحاضرين لتعريفهم بمجموعة يويا وتويا الأثرية.

 

كما قامت جولات أخرى باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، لتعريف الوفود الأجنبية الحاضرة للاحتفال. وتشهد الاحتفالية وجود أكثر من ٣١ وزير حالى وسابق، من بينهم السفير سامح شكرى وزير الخارجية، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المهندس طارق الملا وزير البترول، المهندس هشام عرفات وزير النقل.


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مصطفى وزيرى

المجلس الأعلى للآثار

المتحف المصرى

مجموعة يويا وتويا




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