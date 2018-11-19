أمن بنى سويف يكرم ضابط وأمين شرطة لسرعة الاستجابة لبلاغ مسنة

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

كرمت مديرية أمن بنى سويف ضابط وأمين شرطة لسرعة استجابتهما لشكوى مواطنة مسنة، فى لفتة إنسانية تؤكد مدى تفهم رجال الشرطة لرسالتهم السامية فى تحقيق أمن المواطنين، وسرعة الاستجابة لإلتماساتهم.

ويأتى ذلك بعد أن قامت المواطنة "عواطف أحمد حسين" 76 سنة، مقيمة قرية قمبش دائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف، بإرسال برقية شكر وتقدير لمديرية أمن بنى سويف أعربت خلالها عن شكرها للعاملين بنقطة شرطة قمبش لسرعة الاستجابة وتحقيق ملتمسها بشأن وجود خلافات بينها وبين مستأجرى الأرض ملكها، وتأخرهم فى دفع القيمة الإيجارية، تم استدعاء المستأجرين بديوان النقطة وإنهاء الخلاف، مما لاقى استحسان المواطنة.