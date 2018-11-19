أمن الجيزة يكثف حملاته لضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 42 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة و5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وأسفرت حملة أستهدفت دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر عن تنفيذ 337 حكما قضائيا بينهم حكم بالسجن المؤبد، و9 أسلحة نارية، و10 أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، والاستروكس والأقراص المخدرة.

كما أسفرت حملة أستهدفت قطاع أكتوبر، عن تنفيذ 38 حكما قضائيا، وضبط 7 أسلحة بيضاء، وقضيتين مخدرات، وإزالة العديد من حالات التعدى وإشغال الطريق.

وأسفرت حملة أستهدفت شارع الملك فيصل بالهرم، عن تنفيذ 41 حكما قضائيا، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية.

وأسفرت حملة أستهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 14 حكما قضائيا، وضبط 4 بائعين متجولين، و9 خيول وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

كما شن ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية أسفرت عن تحرير 60 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.