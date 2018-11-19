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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:50 م
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-11-2018 فى مصر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:01 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-11-2018 فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-11-2018 بقيمة جنيه واحد فقط بمستهل تعاملات الأسبوع ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 610 جنيهات.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 522 جنيها

عيار 21 : 610 جنيها

عيار 24 : 697 جنيها

الجنيه الذهب : 4880 جنيها

السعر العالمى : 1220 دولار

أسعار الذهب في مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة بآخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.


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