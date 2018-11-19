أدنوك الإماراتية ستعلن عن شركاء جدد لامتياز غشا للغاز خلال أسابيع

(رويترز)

ذكرت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين، أنها ستعلن عن شركاء جدد لامتياز غشا للغاز العالى الحموضة فى الأسابيع المقبلة.

كانت الشركة الإماراتية العملاقة وقعت اتفاقا مع إينى الأسبوع الماضى لترسى على الشركة الإيطالية حصة 25% فى المشروع البحرى.

وقالت أدنوك فى بيان، إن الإعلان سيركز على فتح ست مناطق امتياز للنفط والغاز أمام تقديم العروض التنافسية.

وأضاف البيان، أن من المتوقع ترسية أول تراخيص التنقيب والإنتاج للمناطق الستة فى الربع الأول من 2019.