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الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:04 م
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400 مصاب فى احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود فى فرنسا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:24 م
400 مصاب فى احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود فى فرنسا مظاهرات فرنسا
أ ش أ
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أصيب أكثر من 400 شخص بجروح 14 منهم في حال الخطر، خلال تظاهرات نظمتها "السترات الصفراء" في فرنسا احتجاجا على رفع أسعار الوقود تخللها وفاة احد الاشخاص، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستانيه.

والحصيلة الجديدة تشكل ضعف التي اعلن عنها السبت، بعد ليلة "مضطربة" في 87 موقعا في ارجاء البلاد حيث أغلق محتجون الطرق تعبيرا عن غضبهم ازاء سلسلة زيادات في ضريبة الوقود وكذلك على سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون.

وتتضمن حصيلة الجرحى البالغة 409 اشخاص، 28 عنصرا من الشرطة والشرطة العسكرية وجهاز الإطفاء.

وأفاد كاستانيه راديو "ار تي ال" أنّ 288 ألف شخص شاركوا في احتجاجات السبت في 2,034 موقعا في ارجاء البلاد، مشيرا إلى أن نحو 3,500 شخص ظلوا في الشوارع طيلة الليل.

واستجوبت الشرطة 282 متظاهرا، بينهم 73 شخصا اثناء الليل، أودع 157 منهم قيد الحجز الاحتياطي.

 


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فرنسا

السترات الصفراء

اسعار الوقود




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