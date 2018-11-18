32 % ارتفاع فى قيمة الإنتاج الصناعى خلال الربع الأول من 2018

كتبت هبة حسام

ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول الخام وتكريره) خلال الربع الأول من العام الحالى (يناير - مارس) 2018 مسجلة 168.5 مليار جنيه، مقابل 127.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 32.0٪، حسب بيانات "النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص" الصادرة عن جهاز الإحصاء اليوم الأحد.

ويساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بالنسبة الأكبر فى قيمة الإنتاج الصناعى، حيث بلغت 23.0٪، ويليه نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بنسبة 19.2٪، ثم نشاط صناعة المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة والألياف والخيوط الصناعية بنسبة 9.8٪ من قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول الخام وتكريره).

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية 38.7 مليار جنيه للربع الأول عام 2018، مقابل 33.3 مليار جنيه للربع الأول عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 16.2%، وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة 4.3 مليار جنيه للربع الأول عام 2018، مقابـل 2.9 مليار جنيه للربع الأول عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 47.3%.

وانخفضت قيمة الإنتاج لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية، حيث بلغت 1.5 مليار جنيه للربع الأول عام 2018، مقابل 1.6 مليار جنيه للربع الأول عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 9.9٪.