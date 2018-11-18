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3 قوافل دعوية للمنيا والبحيرة ومرسى مطروح الجمعة القادمة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:55 م
3 قوافل دعوية للمنيا والبحيرة ومرسى مطروح الجمعة القادمة وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا – البحيرة – مرسى مطروح) الجمعة القادمة، تحت عنوان: "عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها".
 
قال بيان صحفى: إن القافلة تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.
 

القافلة الأولى: إلى محافظة المنيا و يشارك فيها كل من..

د/ محمد سمير محمد عبد الغني.
د/ السيد محمد حسن عطية.
الشيخ/ هيثم محمد رمضان.
الشيخ/ كمال عشري قرني.
الشيخ/ محمد عبد العظيم محمد خليفة.
الشيخ/ طارق جارحي عبد الله.
الشيخ/ محمود زاهر محمد.
الشيخ/ ايهاب أحمد عبد العزيز.
الشيخ/ محمود عبد الجواد.
الشيخ/ بكر سيد زهني.
 

القافلة الثانية: إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ عبد الناصر سالم إسماعيل.
الشيخ/ أحمد عبد الظاهر كساب.
الشيخ/ عصام محمد عبد الغني يونس.
الشيخ/ عبد اللاه عبد العظيم عبد النبي.
الشيخ/ سميح شوقي مرشدي سليمان.
 
 

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ويشارك فيها كل من:

د/ شلبي محمد شلبي.
الشيخ/ عادل صلاح.
د/ محمود طه الشيمي.
د/ محمود سعد جاهين.
 

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