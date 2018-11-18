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23 ديسمبر ..الحكم فى دعوى وقف قرار "التعليم" إلغاء تدريس "المستوى الرفيع"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:15 م
23 ديسمبر ..الحكم فى دعوى وقف قرار "التعليم" إلغاء تدريس "المستوى الرفيع" محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة السادسة" تعليم"، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الأحد، حجز الدعوى المقامة من محمد عبدالرحيم المحامى، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، ويطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوى الرفيع بالمدارس والمعاهد القومية للغات للصف الأول الابتدائى، للحكم بجلسة 23 ديسمبر المقبل .
 
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 65981 لسنة 72 قضائية، وزير التربية والتعليم.
 
وذكرت الدعوى أن ذلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور، وبذلك يكون مخالفا للقانون والدستور.
 
 
 

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