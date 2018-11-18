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الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:36 م
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12 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية فى فيتنام

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:06 م
12 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية فى فيتنام فيضان فيتنام
أ ف ب
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قتل 12 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية في وسط فيتنام، على ما أعلن مسؤولون، فيما نشرت السلطات مئات من عناصر الجيش لرفع الأنقاض في القرى المنكوبة والطرق التي غطتها السيول.

وهطلت الأمطار الغزيرة على منطقة خان هوا في وسط البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بسبب منخفض استوائي آت من بحر الصين الجنوبي، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية دمّرت منازل وخزان مائي صغير.

وقال مسؤول من أجهزة الطوارىء في الإقليم لوكالة فرانس برس إنّ 12 شخصا على الاقل قتلوا فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن عدد من المفقودين.

وتابع "لقد حشدنا مئات الجنود لمساعدة الناس وتنظيف الطرق".

وتوقفت حركة السير مؤقتا على الطريق الرئيسي الذي يربط شمال وجنوب البلاد كما تعطلت السكك الحديد في بعض المناطق. وبثّ الإعلام الرسمي صورا لبيوت مهدمة مدفونة تحت الركام فيما غمرت مياه الفيضانات عددا من السيارات.

 


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فيضانات

السكك الحديد




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