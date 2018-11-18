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وفد من جامعة طنطا يزور الكلية الحربية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:15 م
وفد من جامعة طنطا يزور الكلية الحربية خلال الجولة
الغربية - مصطفى عادل
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قام الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، وبرفقته وفد من طلاب الجامعة بزيارة الكلية الحربية، وكان فى استقبالهم مدير الكلية الحربية الذى قام بإلقاء كلمة عن الكلية وعرض أفلام وثائقية تتضمن تفاصيل يوم فى حياة طالب الكلية الحربية، موضحا كيفية اختيار الطلاب المرشحين للكليات العسكرية.

 

وألقى رئيس جامعة طنطا كلمة خلال اللقاء أعرب فيها عن فخره واعتزازه بما شاهده من مستوى راق فى التدريب وأساليب التعليم المتطورة بالكلية، وأسلوب بناء قادة المستقبل، ووجه من خلال وجوده بالكلية الحربية مصنع الأبطال التحية لكل حماة الوطن بين ربوع مصر، وأشاد بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية الوطن، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين مدير الكلية الحربية ورئيس جامعة طنطا .

 

وحضر اللقاء الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومدير إدارة التربية العسكرية، ومدير رعاية الشباب .


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