وفد دولى يتابع أوضاع اللاجئين بولاية كسلا بالسودان

الخرطوم /أ ش أ/

أكد وزير التربية والتوجيه، والى كسلا بالإنابة، عبد الله آدم عباس، اهتمام الحكومة السودانية ورعايتها للاجئين، وحرصها على تطبيق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية تجاههم .

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، بوفد دولى مشترك ضم مدير قطاع التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) المستر جو برناد ومدير إدارة التعليم بجامعة كامبريدج البريطانية، جيم مان، بحضور مدير المكتب الفرعى لمفوضية شئون اللاجئين بالولاية، بشير خان، وذلك لمتابعة أوضاع اللاجئين بالولاية.

وأشار إلى الجهود التى تبذلها حكومة الولاية تجاه اللاجئين خاصة فى مجال التعليم، وقال إن ولاية كسلا تتحمل العبء الأكبر لاستضافة اللاجئين، موضحا عدد المعسكرات المنتشرة بالولاية وحجم اللاجئين بها .

وأكد أن الولاية ستواصل دعمها ورعايتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشيدا بجهود اليونيسيف والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وتعاونها الكبير تجاه المجتمعات المستضيفة، داعيا لمزيد من الاهتمام والرعاية والدعم للمجتمعات.

من جانبه، أشار مفوض شئون اللاجئين إلى التعاون والتنسيق القائم بين المفوضية وحكومة الولاية فى إنفاذ البرامج والمشروعات الخاصة لرعاية اللاجئين.

وقال إن هذه الزيارة تأتى فى إطار الوقوف على المشروعات التى تنفذها اليونيسيف تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بالولاية.