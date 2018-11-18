video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفد دولى يتابع أوضاع اللاجئين بولاية كسلا بالسودان

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:00 ص
وفد دولى يتابع أوضاع اللاجئين بولاية كسلا بالسودان لاجئون _ صورة أرشيفية
الخرطوم /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد وزير التربية والتوجيه، والى كسلا بالإنابة، عبد الله آدم عباس، اهتمام الحكومة السودانية ورعايتها للاجئين، وحرصها على تطبيق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية تجاههم .

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، بوفد دولى مشترك ضم مدير قطاع التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) المستر جو برناد ومدير إدارة التعليم بجامعة كامبريدج البريطانية، جيم مان، بحضور مدير المكتب الفرعى لمفوضية شئون اللاجئين بالولاية، بشير خان، وذلك لمتابعة أوضاع اللاجئين بالولاية.

وأشار إلى الجهود التى تبذلها حكومة الولاية تجاه اللاجئين خاصة فى مجال التعليم، وقال إن ولاية كسلا تتحمل العبء الأكبر لاستضافة اللاجئين، موضحا عدد المعسكرات المنتشرة بالولاية وحجم اللاجئين بها .

وأكد أن الولاية ستواصل دعمها ورعايتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشيدا بجهود اليونيسيف والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وتعاونها الكبير تجاه المجتمعات المستضيفة، داعيا لمزيد من الاهتمام والرعاية والدعم للمجتمعات.

من جانبه، أشار مفوض شئون اللاجئين إلى التعاون والتنسيق القائم بين المفوضية وحكومة الولاية فى إنفاذ البرامج والمشروعات الخاصة لرعاية اللاجئين.

وقال إن هذه الزيارة تأتى فى إطار الوقوف على المشروعات التى تنفذها اليونيسيف تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بالولاية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

25 ديسمبر.. الحكم على 3 متهمين بأحداث "شارع السودان"

وفد دولى

اللاجئين

ولاية كسلا بالسودان

السودان

أخبار السودان




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة