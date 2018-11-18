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وزير النقل وقيادات "الداخلية" فى عزاء الشهيد ساطع النعمانى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:46 م
وزير النقل وقيادات "الداخلية" فى عزاء الشهيد ساطع النعمانى مراسم عزاء الشهيد ساطع النعمانى
كتب عبد الله محمود
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حرص عدد من قيادات وزارة الداخلية على حضور عزاء الشهيد العميد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

 
ومن أبرز الشخصيات التى حضرت العزاء، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، وعدد من أقارب وجيران الشهيد ساطع النعمانى.
 
كما شارك فى العزاء قيادات وزارة الداخلية، ومديرية أمن القاهرة والجيزة التى عمل بها الشهيد لسنوات، بالإضافة إلى أقاربه وأصدقائه وزملائه.
 
 
 
استقبال المعزين بمسجد الشرطة
استقبال المعزين بمسجد الشرطة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

رجال الشرطة يتلقون واجب العزاء فى الشهيد
رجال الشرطة يتلقون واجب العزاء فى الشهيد

 

عزاء الشهيد ساطع النعمانى
عزاء الشهيد ساطع النعمانى

 


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اخبار الحوادث

مسجد الشرطة

الشهيد النعمانى

ساطع النعمانى

هشام عرفات

اللواء محمد إبراهيم




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