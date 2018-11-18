وزير النقل وقيادات "الداخلية" فى عزاء الشهيد ساطع النعمانى

حرص عدد من قيادات وزارة الداخلية على حضور عزاء الشهيد العميد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

كما شارك فى العزاء قيادات وزارة الداخلية، ومديرية أمن القاهرة والجيزة التى عمل بها الشهيد لسنوات، بالإضافة إلى أقاربه وأصدقائه وزملائه.

ومن أبرز الشخصيات التى حضرت العزاء، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، وعدد من أقارب وجيران الشهيد ساطع النعمانى.