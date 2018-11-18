وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب الزوايدة

قنا - وائل محمد

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال التطوير المنتهية بمركز شباب الزوايدة، والمتمثلة فى مبنى إدارى وملعب كرة قدم بالأبعاد الخماسية.



وتفقد الوزير إنشاءات المركز وصالات الأنشطة، والمكاتب الإدارية برفقة عدد من نواب البرلمان عن محافظة قنا، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.



وطالب الوزير مجلس إدارة مركز شباب الزوايدة بتكثيف البرامج والأنشطة والاستفادة من جميع مساحات المركز لخدمة الأعضاء، لافتا إلى تقديم الدعم المطلوب ليقوم المركز بدوره على أكمل وجه.



وأكد الدكتور أشرف صبحى الاهتمام بمحافظات الصعيد والعمل على تلبية الاحتياجات المطلوبة لأندية ومراكز شباب الصعيد بتضافر الجهود مع السادة المحافظين.



وأوضح أن رؤية الوزارة فى دعم الصعيد ترتكز على استكمال الإنشاءات المتوقفة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، ودراسة حالة الإنشاءات القائمة والعمل على تطويرها إذا تطلب الأمر، بالإضافة إلى تكثيف برامج ومشروعات الوزارة، داعياً شباب الصعيد بالمشاركة فى أنشطة الوزارة المختلفة.



ومن جانبه، أكد محافظ قنا اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها، لافتاً أن ما شهدته محافظات الصعيد خلال الـ4 سنوات الماضية لم يحدث منذ 40 عاماً.



ولفت المحافظ إلى أن هناك تنسيقاً متواصلاً مع وزارة الشباب لدعم قطاعى الشباب والرياضة بقنا والعمل على حل المشكلات بالمنشآت بمراكز الشباب والأندية.