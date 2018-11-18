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وزير الزراعة الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:26 ص
وزير الزراعة الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال جانب من اقتحام الأقصى المبارك
كتب- هاشم الفخرانى
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اقتحم أورى ارئيل وزير الزراعة فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى دائرة الأوقاف الإسلامية، لوكالة "معا" الفلسطينية أن وزير الزراعة برفقة مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التى رافقتهم خلال جولتهم فى المسجد بدءا من ساحة باب المغاربة، إضافة لانتشار أفراد القوات الخاصة فى الساحات خلال الاقتحام.

 

ونفذ وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست خلال الأيام الماضية اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمته "شولى معلم" من حزب البيت اليهودى، ويهودا غليك عن حزب الليكود اليمينى.


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