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وزير الرى يعلن افتتاح 4 سدود و3 بحيرات بالبحر الأحمر لتحمل صدمات السيول.. صور

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:37 ص
وزير الرى يعلن افتتاح 4 سدود و3 بحيرات بالبحر الأحمر لتحمل صدمات السيول.. صور اجتماع وزير الرى ومحافظ البحر الأحمر
البحر الاحمر - عماد عرفة
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قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من 4 سدود و3 بحيرات بمدينة الغردقة، سيتم افتتاحها اليوم، والتى تعمل على مناعة لتحمل صدمات السيول.

وأضاف وزير الرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، له بديوان عام محافظة البحر الأحمر، على هامش افتتاح مشاريع السيول بالغردقة، وأن تكلفة إنشاءات مشروعات مواجهة السيول بلغت 400 مليون جنية كمرحلة أولى.

وأوضح وزير الرى، أن السيول التى ضربت بعض المناطق المختلفة فى مصر كانت أقلة حدة سوى التى شهدتها إحدى قرى مدينة أسيوط.

واستمع وزير الرى لعرض عن مشروعات السيول بالبحر الأحمر، بداية من رأس غارب حتى مدينة الشلاتين، والتى كشفت وجود 149 بربخخ لتمرير السيول بالمحافظة، وكذلك إجمالى السعة التخزينية لمشاريع الخماية من السدود بالغردقة 10 مليون متر مكعب.

وقدم وزير الرى الشكر لمحافظ البحر الأحمر الأحمر، على مجهوداته فى المتابعة المستمرة لإنشاء مشروعات السيول بشتى مدن المحافظة بداية من غارب حتى الشلاتين.

من جانبه رحب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بوزير الرى محمد عبد العاطى على اهتمامه المتواصل فى إنشاء مشاريع لحماية مدن المحافظة من السيول.

وأكد المحافظ، خلال كلمته أن تلك السدود لها أعمال مخصصة على أثرها، وتم إنشائها فى مناطقها لحماية المنشأت والمطار والفنادق والأهم إنها لحماية المواطنين.

وأوضح المحافظ أن خطة المحافظة لمجابهة السيول استخدام كل الشركات العاملة فى مدن المحافظة استخدام معداتها كتمركزات لمجابهة السيول، موضحا إن كل تمركز له تشكيل مختلف عن التمركز الأخر على حسب قوة التمركز. وإن التمركزات الخاصة بالمعدات لحماية السيول متمركزة من غارب إلى حدربة، وإن كل الشركات المتعاقدة على ارض المحافظة والتى تمتلك معدات تعمل كتمركزات.

 

اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى (1)
اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى 

 

اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى (3)
اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى

 

اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى (4)
اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى

 

اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى (5)
اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى

 


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