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وزير الخارجية التونسى: نلتزم بدعم مسار إصلاح الاتحاد الأفريقي

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:16 ص
وزير الخارجية التونسى: نلتزم بدعم مسار إصلاح الاتحاد الأفريقي خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى
تونس أ ش أ
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أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى ، التزام تونس بدعم مسار إصلاح الاتحاد الإفريقى واستعدادها للمساهمة الفعالة بما يساعد على مزيد من النجاح و الفاعلية و تعزيز الشفافية و تطوير الحوكمة فى مجال التصرف فى الموارد المالية والبشرية بالاتحاد.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية فى بيان السبت ،أن الجهيناوى أوضح - خلال كلمته التى ألقاها فى الدورة الاستثنائية الـ11 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الأفريقى بإثيوبيا - حرص بلاده على دعم العمل الأفريقى عبر مختلف الآليات بما يكفل المزيد من الازدهار للاتحاد.

وأشار البيان أن الوزير التقى - على هامش مشاركته بالمؤتمر - بعدد من رؤساء الوفود المشاركة وكبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقى لبحث سبل تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده فى مؤتمر الاتحاد الأفريقى بتكليف من الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى .

 


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وزير الخارجية التونسى

تونس

أخبار تونس

الاتحاد الأفريقي




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