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الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:53 م
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وزير الخارجية البحرينى يؤكد عمق العلاقات الأخوية مع مصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:00 م
وزير الخارجية البحرينى يؤكد عمق العلاقات الأخوية مع مصر وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
المنامة (أ ش أ)
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أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التى تجمع بين مملكة البحرين ومصر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية البحرينى للدكتور نبيل العربى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذى يقوم بزيارة لمملكة البحرين، للمشاركة فى المؤتمر المشترك بين غرفة البحرين لتسوية المنازعات ومركز التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم حول أبرز المواضيع فى تحكيم منازعات الاستثمار، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرانية /بنا/.

وأشاد وزير الخارجية البحرينى بالجهود الكبيرة والمساعى الحثيثة التى قام بها الدكتور نبيل العربى، خلال توليه للعديد من المناصب وكان آخرها منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ودوره فى تطوير أداء الجامعة وفى تعزيز العمل المشترك على مختلف المستويات، ومواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية وإرساء الأمن والسلم فى المنطقة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نبيل العربى عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين ولقاء وزير الخارجية، مشيدًا بالمسار المتميز للعلاقات الأخوية القوية بين مملكة البحرين ومصر وشعبيهما الشقيقين، منوهًا بالدور الهام الذى تقوم به مملكة البحرين فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التطور والازدهار.

 


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