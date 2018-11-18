video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: العام الدراسى بالخارج 180 يوما وفى مصر 108 أيام.. صور

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:38 م
وزير التعليم: العام الدراسى بالخارج 180 يوما وفى مصر 108 أيام.. صور طارق شوقى يستعرض خطة الوزارة على مجلس النواب
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

عرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة محاور على لجنة التعليم بمجلس النواب شملت تطوير المناهج ودليل المعلم والخطة الزمنية للمعلم ومحاورها والاكتشاف - التعليم - المشاركة والتأكيد على إكساب الطالب للمهارات والمعرفة والعمل مما يساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة فى حياته ويعيش وهذا معناه المشاركة ويكون وهذا معناه التواصل.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن كتاب المعلم يشمل القضايا الوطنية والعالمية للتدريس للطالب، موضحا أن العام الدراسى فى مصر 108 أيام بينما العام الدراسى خارج مصر 180 يوما، كما تم عرض الخريطة الزمنية للتعليم وخطة تدريب المعلمين التى تمت ومؤشرات التعليم على النظام الجديد.

 

وحضر الجلسة قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين.

 
طارق شوقى يستعرض خطة الوزارة على مجلس النواب
طارق شوقى يستعرض خطة الوزارة على مجلس النواب

 

طارق شوقى يستعرض خطة الوزارة على مجلس النواب
طارق شوقى يستعرض خطة الوزارة على مجلس النواب

 

طارق شوقى يستعرض خطة الوزارة على مجلس النواب
طارق شوقى يستعرض خطة الوزارة على مجلس النواب

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحد.. "تعليم البرلمان" تستمع لرؤية طارق شوقى حول النظام الجديد

فيديو.. طارق شوقى: يجب الانتقال بالتعليم من فكرة الشهادات إلى المهارات

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة