وزير التعليم: العام الدراسى بالخارج 180 يوما وفى مصر 108 أيام.. صور

عرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة محاور على لجنة التعليم بمجلس النواب شملت تطوير المناهج ودليل المعلم والخطة الزمنية للمعلم ومحاورها والاكتشاف - التعليم - المشاركة والتأكيد على إكساب الطالب للمهارات والمعرفة والعمل مما يساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة فى حياته ويعيش وهذا معناه المشاركة ويكون وهذا معناه التواصل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن كتاب المعلم يشمل القضايا الوطنية والعالمية للتدريس للطالب، موضحا أن العام الدراسى فى مصر 108 أيام بينما العام الدراسى خارج مصر 180 يوما، كما تم عرض الخريطة الزمنية للتعليم وخطة تدريب المعلمين التى تمت ومؤشرات التعليم على النظام الجديد.

وحضر الجلسة قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين.