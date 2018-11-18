وزير الاتصالات يعلن اختبار جودة خدمات المحمول فى يناير المقبل

كتبت: هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيبدأ فى اختبار جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة "فودافون واورنج وWE واتصالات" بداية من يناير المقبل من خلال شركة عالمية تعمل تحت إشراف الجهاز.

وأوضح طلعت فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيبدا عقب اختبارات الخدمة فى نشر تقارير جودة الخدمة على موقعه الإليكترونى بعد توقف نحو عام ونصف وذلك حتى يتسنى للمشتركين معرفة جودة الخدمة لكل شبكة فى جميع المناطق التى يتواجدون بها.

ويصل حجم الاشتراكات بالمحمول لنحو 96.36 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 105.16% بنهاية يوليو 2018، وذلك مقارنة بنحو 95.73 مليون اشتراك بنهاية يونيه الماضى 104.63%.

فيما وصل إجمالى مستخدمى الانترنت وكثافة انتشاره فى مصر نحو 33.70 مليون مستخدم خلال الفترة من 2016-2017، مرتفعة من 29.84 مليون مستخدم خلال الفترة من 2015-2016، و25.91 مليون مستخدم خلال الفترة من 2014-2015، و22.04 مليون مستخدم خلال الفترة من 2013-2014، و18.73 مليون مستخدم خلال الفترة من 2012-2013، ليبلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 15.83%.