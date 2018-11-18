وزير الأوقاف: مشاركة محافظ الدقهلية فى افتتاح مساجد خطوة عملية لترسيخ التسامح

كتب – إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مشاركة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية فى افتتاح مساجد الدقهلية خطوة عملية فى ترسيخ التسامح الدينى وهى تستحق التقدير.

وأضاف الوزير، فى بيان له، أن مشاركة المحافظ تأتى فى إطار أُسس التسامح الدينى وترسيخ أسس العيش المشترك التي تعيشها مصرنا العزيزة ، كما أنها تأتى تجسيدًا لروح التسامح الدينى وروح الوحدة الوطنية الفريدة المتميزة التى يحيا بها المجتمع المصرى، وهى خطوة تستحق التقدير وتشكل لطمة على وجه التطرف وطعنة غائرة فى قلب الإرهابيين.