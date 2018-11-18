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وزيرة البيئة ترأس الاجتماع الفنى لفريق عمل مبادرة دمج إتفاقيات التنوع البيولوجى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:04 م
وزيرة البيئة ترأس الاجتماع الفنى لفريق عمل مبادرة دمج إتفاقيات التنوع البيولوجى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع دمج إتفاقيات التنوع البيولوجي
كتبت آية دعبس
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ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الفنى الأول لفريق العمل الخاص بالمبادرة المصرية لدمج إتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وذلك بحضور  الدكتور حمدالله زيدان رئيس اللجنة الإستشارية لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي وممثلى الاتفاقيات الثلات  وعدد من الجهات المانحة والمنظمات الدولية وممثلى وزارة البيئة.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع على أهمية العمل بروح الفريق لمواجهة كافة التحديات من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة ورسم خارطة طريق لما بعد 2020 قابلة للتنفيذ .
 
وأضافت أن الإجتماع يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول الطريق ما بعد 2020 بالإضافة إلى وضع إطار عام للمبادرة المصرية الخاصة بربط إتفاقيات الثلاث.
 
وأوضحت أن الجلسة تم خلالها الإستماع إلى آراء الجهات المانحة و المنظمات الدولية لوضع تصور مبدئى لكيفية تنفيذ المبادرة وتوفير التمويل اللازم لها للوفاء بالتزاماتها التنفيذية   
 
كما أكد المشاركين باللجنة على أهمية  المبادرة المصرية لربط الاتفاقيات الثلاث مشيرين إلى إمكانية ربطها  باتفاقيات أخرى ذات صلة لتحقيق المزيد من المكاسب البيئية. 
 
كما دعا الحضور إلى عرض نموذج استرشادى لكيفية ربط الاتفاقيات الثلاث بالإضافة إلى ضرورة توفير تمويل للمشروعات التى تتكامل فيها الاتفاقيات الثلاث لكسب مزيد من الدعم والتأييد للمبادرة.
 
وأوضحت فؤاد أنه سيتم الإتفاق على الإجتماع الثانى للجنة عقب المناقشات وعرض وجهات النظر   ليتم عرضها خلال الشق رفيع المستوى واجتماع مجموعة الدول السبع المزمع عقده بفرنسا واجتماع مجموعة 20 المزعع عقده باليابان .
 
 

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