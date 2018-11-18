وزيرة البيئة السابقة: حضور السيسى مؤتمر التنوع البيولوجى يؤكد اهتمامه بقضايا البيئة

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذى لسيدارى "مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا"، وأول وزيرة للبيئة فى مصر، إن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، حققت فيه مصر نجاحا، بعد استضافتها له في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن التنظيم كان مشرفا، لافتة إلى أن الوفود الأجنبية أبدت انبهارها بمدينة السلام، والاهتمام بالجوانب البيئية بها.

وأضافت نادية، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركتها بفعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة، للتنوع البيولوجى: "ابارك وأحيي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الوجه المشرق والمشرف، نحن لا نرى كم التعب والجهد الذي بذل للخروج بهذا الشكل".

وأكدت أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل الافتتاح، أمس، كان أمرا رائعا، ويعد تأكيدا على اهتمامه بالقضايا البيئية والتنوع البيولوجي لأنه ركيزة الحياة، ومرتبط بمجالات أخرى مثل تغير المناخ، بالتزامن مع ما نراه الآن من أضرار ناجمة عنه، وتابعت: "استضافة مصر لمؤتمر من أكبر المؤتمرات البيئية في العالم يثبت ثقة العالم في بلدنا"، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على اهتمام المواطنين المصريين بمؤتمر التنوع البيولوجي، وسيكون هناك مزيد من الوعي والتوعية والتحرك للحفاظ عليه.