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"وداعا للفضيحة".. مونيكا تتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل علاقتها بكلينتون

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:58 م
"وداعا للفضيحة".. مونيكا تتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل علاقتها بكلينتون مونيكا لوينسكى وبيل كلينتون
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن مونيكا لوينسكى أعادت تسليط الأضواء إلى علاقتها مع الرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون فى سلسلة تلفزيونية جديدة من المقرر أن تعرض لأول مرة اليوم الأحد.
 
 
وأوضحت الصحيفة أن لوينسكى - التى كانت متدربة فى الثانية والعشرين من عمرها عندما دخلت فى علاقة جنسية مع كلينتون أدت فى النهاية إلى عزله - ظهرت كمدافعة عن حقوق النساء وصوت مناهض للتحرش والمضايقات الجنسية بمشاركتها فى حركة "أنا أيضا" بعد أن هيمنت فضيحة البيت الأبيض على حياتها طيلة الـ20 عاما الماضية. 
 
 
وأعطت مونيكا 20 ساعة من المقابلات من أجل سلسلة وثائقية جديدة تحمل عنوان "العلاقة مع كلينتون" وهو العنوان الذى وجدته لوينسكى مناسبًا.
 
 
وكتبت فى مقال فى مجلة فانيتى فير الأسبوع الماضى، موضحة قرارها بالتحدث علنا عن السلسلة: "وداعا فضيحة لوينسكي"، موضحة أن 20 سنة وقت أكثر من كافى للتخلص من هذا العبء.
 

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