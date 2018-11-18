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هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" تجتمع الأربعاء لبحث أزمة مهرجان المبدعات العرب

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:50 م
هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" تجتمع الأربعاء لبحث أزمة مهرجان المبدعات العرب محمد العمرى - وكيل المجلس الأعلى للإعلام
كتبت إيمان على
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أكد محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، على أن هيئة المكتب للمجلس ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عدة قضايا على رأسها المهرجان المشين والمهين للإعلام المصرى والذى كان بمسمى "المبدعات العرب " بالإسماعيلية .

 

وأشار العمرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المجلس سيناقش هذا الأمر وما الذى يمكن فعله للتصدى لإقامة مهرجانات مجهوله تسيئ للإعلام وتستغل اسم مصر، وهو ما يتطلب ضرورة تقنينه ومخاطبة الجهة المعنيه عن الموافقه على هذا الأمر، متابعًا: "فوجئنا بكيانات غريبه تطلق عليها اسم الإعلام وتقيم مهرجان فوضوى ..ولابد من عدم تكرار ذلك مرة ثانيه "

 

وأضاف وكيل المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس الأعلى للإعلام مهمته هو متابعة أعمال الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمكتوبة، موضحًا أن القانون الذى نص على تأسيسه لا يجعل له صلاحيات منح تصاريح إقامة المهرجانات، ولكن المجلس سيخاطب سيرفع توصيه للجهة المعنية منها وزارة الثقافه والتى بها لجنة معنية بالموافقة على تأسيس المهرجانات .

 

وكان قد أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على أن الصحف القومية تتبرأ من المهرجان الذى أقيم مؤخرًا بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب"، مضيفا أن هذا المهرجان المشين لا تعلم عنه شيئا، وأنه تم السطو على اسم بعض المؤسسات بالتزوير ووضعها فى الإعلان.


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