ننشر صور العنف فى اليونان بعد مسيرة إحياء ذكرى انتفاضة الطلبة

كتب وكالات _ تصوير رويترز

اشتبكت الشرطة اليونانية مع محتجين من الشبان فى وسط أثينا، السبت، بعدما شارك آلاف فى مسيرة لإحياء الذكرى السنوية لسحق انتفاضة طلابية فى عام 1973، وشارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر فى مسيرة سلمية مرت بوسط أثينا وسط حراسة كثيفة من الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “مقاومة” ورددوا شعارات تتعلق بأزمة ديون اليونان المستمرة منذ ثمانية أعوام، والتى قادت إلى ثلاث حزم إنقاذ دولية مقابل إجراءات تقشف واسعة.

وانتهت المسيرة عند سفارة الولايات المتحدة، التى يتهمها الكثير من اليونانيين بدعم الديكتاتورية العسكرية التى استمرت لسبع سنوات من عام 1967 إلى عام 1974.

وبعد انتهاء المسيرة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة فى حى إكزارشيا، حيث قتل العشرات فى انتفاضة عام 1973.



اشتباكات عنيفة فى اليونان



اشتباكات عنيفة فى اليونان



اشتباكات عنيفة فى اليونان



اشتباكات عنيفة فى اليونان



اشتباكات عنيفة فى اليونان