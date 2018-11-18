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الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:18 م
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نقل سجين مصاب بجلطة من محبسه إلى مستشفى الواسطى ببنى سويف

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:56 م
نقل سجين مصاب بجلطة من محبسه إلى مستشفى الواسطى ببنى سويف مستشفى الواسطى ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أمر اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، اليوم، بنقل "رمضان سليمان" محبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا "، من محبسه بسجن مركز شرطة  الواسطى شمال بنى سويف إلى مستشفى الواسطى المركزى  وذلك بعد شعور السجين بإرهاق شديد .

 

ونقلت سيارة إسعاف السجين وسط حراسة أمنية الى المستشفى  وتبين من فحص الأطباء لحالته أنه يعانى هبوطا فى نسبة السكر بالجسم فضلا عن انخفاض مستوى ضربات القلب ماادى إلى إصابته بجلطة فى الشريان التاجى، واحتجز بقسم العناية المركزة بالمستشفى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، وذلك تحت حراسة من الشرطة .


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