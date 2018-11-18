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نقابة المحامين تتعاقد مع مستشفيات ومعامل لخدمة محاميى كفر الشيخ

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:38 م
نقابة المحامين تتعاقد مع مستشفيات ومعامل لخدمة محاميى كفر الشيخ صلاح مقلد عضو مجلس النقابة للمحامين عن محكمة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال صلاح مقلد عضو مجلس النقابة للمحامين عن محكمة كفر الشيخ إن سامح عاشور، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وافق على التعاقد مع عدد من المستشفيات والأطباء، لعلاج المحامين وأسرهم.
 
وأضاف أن النقابة الفرعية بكفر الشيخ أبرمت تعاقدات مع المستشفي الجامعي بكفر الشيخ، والمستشفى العسكرى بكفر الشيخ، ومركز الاشعاع العسكرى، وعدد من المعامل لإجراء الأشعة والتحاليل، والإخصائيين والأطباء، وعددهم 13 طبيباً ومعملاً بعدد من مراكز المحافظة، وجاري إبرام بعض التعاقدات الأخرى مع بعض المستشفيات بكفر الشيخ المتخصصة لخدمة المحامين وأسرهم بمحافظة كفر الشيخ.
 
وأضاف مقلد: "افتتحت الدورة الثانية لمعهد المحاماة بحضور 250 محامياً، بحضور شعبان حماد، وكيل نقابه كفر الشيخ، ومحمد فواز ،أمين الصندوق، والدكتور فوزي فيود، والدكتور محمد منصور، وتم إلقاء ثلاث محاضرات افتتاحية عن كيفية الحضور أمام المحاكم والسلوك الذي يجب أن يتحلى به المحامى.
 
وقال مقلد إن نقابة محامي كفر الشيخ ، ستبرم تعاقدا على نادي اجتماعي للمحامين وأسرهم عن طريق حق الانتفاع من وزارة الزراعة، مؤكداً أن النقيب العام سامح عاشور وافق على الطلب المقدم بشأن التعاقد على النادي، وتمت إحالة الطلب للجنة الصندوق بالنقابة الفرعية ولجنة الشئون القانونية لإبرام التعاقد مع الوزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن  النقابة الفرعية بكفر الشيخ شكلت لجنة لإنهاء الإجراءات.
 
 

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