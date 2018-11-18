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نقابة العلميين تستحدث 11 سجلا بمجالات عمل أعضائها.. تعرف عليها

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:28 م
نقابة العلميين تستحدث 11 سجلا بمجالات عمل أعضائها.. تعرف عليها الدكتور السيد المليجي نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إنه بعد عمل استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، انتهت شعبة العلوم الطبية من جميع الإجراءات الفنية والادارية الخاصة باستحداث وتفعيل العديد من السجلات الخاصة بمجالات عمل العلميين الطبيين.
 
وأضاف المليجى، قمنا مؤخرا باستحداث 11 سجل جديد للتخصصات المختلفة للعلميين بالنقابة، وذلك حفاظا على حقوق العلميين التاريخية فى مختلف تخصصاتهم ومسمياتهم بالإضافة لكون تلك الخطوة الهامة تعد تمهيدا لإستحداث هذه السجلات بالوزارة، والقطاعات المختلفة  ولإستخراج مزاولة المهنة بمسمياتهم الصحيحة وتخصصاتهم ، موضحا أن تلك  السجلات التى تم استحداثها تضم: التغذية العلاجية، الخلايا الجذعية، الجودة، مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، أخصائى صحة عامة، اخصائى صحة بيئية، أخصائي حساسية ومناعة، أخصائى وبائيات، أخصائى طفيليات وحشرات طبية، أخصائى مكافحة الافات ونواقل الأمراض، بالإضافة إلى إنهاء اجراءات استحداث وتفعيل سجلين آخرين هاميين، وهم: سجل الفيزيائيين الطبيين وسجل أطفال الانابيب والحقن المجهرى وقام عدد كبير من الأعضاء بالتسجيل فى هذة السجلات، مطالبا  من تنطبق عليهم شروط التسجيل فى أى من السجلات السابقة، التقدم بطلب للقيد بالسجل المناسب حتى يتسنى لهم حصر العلميين العاملين بالمجالات المختلفة، واتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لاستحداث هذه السجلات بوزارة الصحة ، موضحا أن  الأوراق اللازمة للقيد بالسجلات المختلفه هى: أصل شهادات الخبرة، صور من شهادات الدراسات العليا فى حالة وجود أصول لها بملف العضو، تسديد الاشتراكات وصورة من كارنية النقابه شعبة العلوم الطبية،و طلب بالقيد فى السجل المطلوب. 
 
 

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