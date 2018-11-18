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نفط الكويت توقع عقود توريد أبراج حفر بقيمة 1.3 مليار دولار

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:30 ص
نفط الكويت توقع عقود توريد أبراج حفر بقيمة 1.3 مليار دولار نفط _ أرشيفية
رويترز
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 قالت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن شركة نفط الكويت وقعت عقود توريد لأكثر من 86 برج حفر بقيمة تفوق 1.3 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لعامين إضافيين وذلك مع توسعها في تنفيذ برنامج حفر مكثف بجميع مناطق عملياتها، ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لنفط الكويت جمال جعفر قوله إن شركات صينية وأمريكية وإيطالية فازت بعقود التوريد دون أن يوضح أسماء الشركات في الطلبية التي وصفها "بالأكبر في تاريخ الشركة".

وقال إن نفط الكويت ستعمل على حفر نحو 630 بئرا سنويا فى السنوات الخمس المقبلة, تسعى شركة نفط الكويت في الوقت الحالي للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الانتاجية للبلاد إلى أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2020 من نحو 3.15 مليون برميل يوميا حاليا.

ويشكل توقف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة منذ نحو ثلاث سنوات عامل ضغط أكبر على شركة نفط الكويت حيث يقع عليها عبء تعويض نصيب الكويت من إنتاج المنطقة والبالغ نحو 250 ألف برميل يوميا.

وقال جعفر للصحيفة إن عدد أبراج الحفر التي وصلت الكويت بعد توقيع العقود بلغ 30 برجا وإن سعر تأجير الواحد منها بين 12 و 14 ألف دولار في اليوم.

وأشار إلى أن أحد أهم التحديات التى تواجهها الشركة يتمثل في زيادة أسطول أبراج الحفر لتعزيز القدرة على تحقيق التوجهات الاستراتيجية للعام 2020.


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