نتنياهو يلغى اجتماعاته اليوم وسط أنباء عن إجراء انتخابات مبكرة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ألغى صباح اليوم الأحد، اجتماعاته مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومى وجلسة وزراء الليكود المقررة، مضيفة أن إلغاء الاجتماعات يعنى إمكانية إعلانه عن انتخابات مبكرة للكنيست.

وقالت الصحيفة، إن الانتخابات المبكرة للكنيست ستكون الحل الوحيد الحالى أمام "نتنياهو" عقب استقالة أفيجدور ليبرمان من منصب وزير الدفاع والذى كان جزء رئيسى من ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، وفشل كذلك لقائه "بنفتالى بنيت" الذى طلب بأحقية حزبه البيت اليهودى فى تولى الحقيبة.

ويأتى الغاء اجتماعات "نتنياهو" بسبب تبادل الاتهامات بين نفتالى بينت ووزير المالية موشي كحلون رئيس حزب "كولانو"، عن عدم إمكانية نجاة الحكومة من إجراء الانتخابات عبر 56 عضو كنيست من أصل 120، بعد انسحاب كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان من الائتلاف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حال دعوة "نتنياهو" لانتخابات مبكرة فإن إجراءها سيكون فى شهر مارس أو إبريل المقبل على أقصى تقدير.