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نتنياهو يعتزم إلقاء بيان وسط مؤشرات على انتخابات مبكرة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:15 م
نتنياهو يعتزم إلقاء بيان وسط مؤشرات على انتخابات مبكرة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
القدس (رويترز)
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يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إلقاء بيان يبثه التلفزيون اليوم الأحد، بعد القيام بمحاولة أخيرة لتجنب انهيار الحكومة الائتلافية التى أضعفتها استقالة وزير الدفاع.

التقى نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، خلال الأيام القليلة الماضية مع شركاء فى الائتلاف يدعون إلى إجراء انتخابات مبكرة. ويتوقع خبراء سياسيون إجراء انتخابات مبكرة فى مارس، بدلا من موعدها المقرر فى نوفمبر.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء سيلقى بيانا على الصحفيين فى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى (1800 بتوقيت جرينتش)، دون ذكر أى تفاصيل.

 

 


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