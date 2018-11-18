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نادى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالمولد النبوى الشريف

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:27 م
نادى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالمولد النبوى الشريف هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
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أرسل نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ولجميع قيادات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية. 
 
وأعربوا خلال هذه الرسائل عن أطيب أمنيات وتهاني مستشاري قضايا الدولة للشعب المصري العظيم، وأن ينعم المولي العلي القدير علي مصرنا الغالية بالازدهار والأمن والأمان والرخاء والتقدم وأن نسلتهم المبادئ الطيبة لتلك المناسبة المباركة.
 

 


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