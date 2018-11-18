نائب وزير الزراعة: محطة الزهراء معقل الحصان العربى المصرى الأصيل من القرن الماضى

كتب عز النوبى

خلال حضورها مهرجان الزهراء الـ 22 والبطولة الدولية العشرين لجمال الخيول العربية الأصيلة المقامة تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتختتم فعالياتها اليوم.

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن محطة الزهراء تعتبر معقلا للحصان العربى المصرى الأصيل حيث تضرب بجذورها الممتدة الى بداية القرن الماضى وتحديدا عام 1928 حين خرجت هذه المحطة الى النور وبدأ الاهتمام بالحفاظ على دماء الخيل العربى المصري الأصيل منذ عام 1898 حين تم انشاء الهيئة الزراعية المصرية مما يستوجب علينا الحفاظ على هذا التراث من اجل تحقيق التنمية المنشودة للحصان العربى المصري الأصيل وايضا الحفاظ على صدارة مصر فى هذا المجال وبمشاركة أساسية للمربين

واضافت محرز أن المهرجان هذا العام يعتبر من أنجح المهرجانات من حيث العدد غير المسبوق للخيول المشاركة وما يمثله ذلك من اعتزاز لنا جميعا ويدل على ثقة المشاركين بالمهرجان مما يعد نقلة نوعية لهذا الحدث.

نائب وزير الزراعة رحبت بـ بيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيول العربية WAHO كما رحبت بالحضور والمشاركين فى هذا العرس الكبير كما أشادت بدور العاملين بالهيئة الزراعية المصرية واللجان المنظمة للمهرجان والجهات الداعمة والدول المشاركة والسادة السفراء والقناصل وممثلى الوزارات والسادة محكمى المسابقات كما وجهت الشكر الخاص لقواتنا المسلحة الباسلة لمشاركتها واسهاماتها الفعالة فى انجاح هذا الحدث.

ومن ناحيته قال الدكتور خالد توفيق رئيس مجلس ادارة الهيئة الزراعية المصرية، إن المحكمين فى هذا المهرجان من 7 دول هى المانيا - ايطاليا - البحرين - السويد - سويسرا - الكويت - مصر، والدول الأجنبية المشاركة بالبطولة وهى مؤهلة لبطولة كأس العالم والعدد المشارك بالبطولة الدولية 175 حصان وبالبطولة المحلية 194 حصان بإجمالى 369 حصان مما يعد اكبر اقبال للمشاركة مقارنة بالمهرجانات السابقة موضحا ان المهرجان يستضيف وفدا من 20 فرد من الدول الأفرو آسيوية.