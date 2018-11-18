ميليشيا الحوثى تختطف 18 صيادا لدى عودتهم بقوارب الصيد إلى ميناء الحديدة

صنعاء (أ ش أ)

اختطفت ميليشيا الحوثى الانقلابية فى اليمن، اليوم الأحد، ثمانية عشر صيادا يمنيا لدى عودتهم بقوارب الصيد إلى ميناء "الحديدة " غرب اليمن، واقتادتهم إلى معتقلات خاصة بالميليشيا.

وأفادت مصادر محلية وفقا لقناة " العربية" الإخبارية، بأن ميليشيا الحوثى اختطفت الصيادين بسبب رفضهم تسليم زوارق الصيد إلى عناصر الميليشيا لاستخدامها فى تنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات البحرية التابعة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وكانت الميليشيا الحوثية، قد أجبرت العشرات من الصيادين على التعاون معها عبر تحويل قواربهم إلى وسائل حربية، واستخدامها فى زرع الألغام البحرية، ونقل مسلحى الميليشيا من سواحل "الحديدة " إلى الجزر المتاخمة لها فى المياه اليمنية.