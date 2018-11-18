ميركل: مسألة الدفاع عن أوروبا أمر هام ويجب مناقشة آلية تشكيل جيش أوروبى

برلين /أ ش أ/

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن مسألة الدفاع عن أوروبا أمر على المحك، ويجب التطرق إلى آلية تشكيل جيش أوروبى فى ظل التعاون القائم بين ألمانيا وفرنسا.

وقالت ميركل - فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقد اليوم الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين - إن الجانبين سيناقشان إتمام النسخة الجديدة من "معاهدة الإليزيه"، التى يستعدان لتوقيعها فى يناير المقبل، مؤكدة أنها لا بد أن تكون طموحة وتحدد أهداف الدولتين فى المستقبل.

وأضافت ميركل أن أوروبا فى حاجة إلى إثبات جدارتها، لا سيما وأن القارة عند مفترق الطرق، وأن عليها دور تؤديه، مشيرة إلى أن جيل ما بعد الحرب العالمية مسؤول عن الدروس التى يجب استخلاصها من التاريخ.

ونوهت ميركل إلى أنه سيتم استعراض العديد من المشاريع خلال اجتماع للمجلس الأوروبى الذى سيعقد فى ديسمبر المقبل، لا سيما فى ضوء الانتخابات الأوروبية التى ستجرى العام المقبل، لافتة إلى أنه سيكون هناك العديد من المناقشات بشأن مستقبل أوروبا خلال تلك الفترة.

وتابعت ميركل أن مستقبل المنطقة الأوروبية على المحك، ولا بد من مواجهة تحدى الرقمنة، ومناقشة عدة أمور من بينها البحث والتطوير، وفرض الضرائب التى يعمل وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا بصددها.

كما ذكرت أن الهجرة تعد قضية كبرى فى ألمانيا ويجرى مناقشات بشأنها فى الأمم المتحدة، مؤكدة أن الدول الأوروبية ستحقق نجاحًا معًا لإيجاد حل شامل على مستوى دول العالم، وأن الأمر قد يحتاج إلى بعض الوقت.

وأعربت ميركل عن سعادتها لتوفر الفرصة لمناقشة عدة قضايا مع ماكرون ورحبت بوجوده فى مبنى المستشارية الاتحادية ببرلين.