video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 أشخاص بانفجار فى شمال غرب باكستان

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:48 م
مقتل 3 أشخاص بانفجار فى شمال غرب باكستان قوات باكستانية
أ ف ب
إضافة تعليق

قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرون من عناصر قوة شبه عسكرية الأحد اثر انفجار قنبلة فى جنوب غرب باكستان المضطرب، على ما أفاد مسؤولون. ووقع الهجوم فى منطقة مارجات فى ضواحى كويتا عاصمة إقليم بالوشستان الغنى بالنفط والغاز.

وقال متحدث باسم قوات الحدود لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء مرور عربة لقوات الحدود، ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين".

وتواجه الشرطة والجيش فى باكستان المتمردين الإسلاميين والقوميين فى بالوشستان التى تشهد هجمات واعمالا تخريبية ضد البنى التحتية وخطوط نقل الطاقة.

ويحاذي اقليم بالوشستان إيران وافغانستان وهو الأكبر بين اقاليم باكستان الأربعة لكن سكانه وعددهم سبعة ملايين يشتكون من التهميش وعدم حصولهم على حصة عادلة من الثروات الناجمة من الغاز والمعادن.

وتراجعت اعمال العنف بشكل كبير في باكستان منذ أعنف اعتداء في تاريخ البلاد، استهدف مدرسة في مدينة بيشاور اواخر 2014 اسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وكثف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد المسلحين في المناطق القبلية المحاذية لافغانستان اثر هذا الاعتداء


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء باكستان يغادر إسلام آباد متوجها إلى الإمارات

قطريليكس: الدوحة توسطت لدى باكستان للإفراج عن أحد مؤسسى حركة طالبان

باكستان تؤكد أن المواطنة المتهمة بالتجديف مازالت على أراضيها

باكستان

انفجار

هجوم

إقليم بالوشستان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة