مقتل 3 أشخاص بانفجار فى شمال غرب باكستان

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قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرون من عناصر قوة شبه عسكرية الأحد اثر انفجار قنبلة فى جنوب غرب باكستان المضطرب، على ما أفاد مسؤولون. ووقع الهجوم فى منطقة مارجات فى ضواحى كويتا عاصمة إقليم بالوشستان الغنى بالنفط والغاز.

وقال متحدث باسم قوات الحدود لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء مرور عربة لقوات الحدود، ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين".

وتواجه الشرطة والجيش فى باكستان المتمردين الإسلاميين والقوميين فى بالوشستان التى تشهد هجمات واعمالا تخريبية ضد البنى التحتية وخطوط نقل الطاقة.

ويحاذي اقليم بالوشستان إيران وافغانستان وهو الأكبر بين اقاليم باكستان الأربعة لكن سكانه وعددهم سبعة ملايين يشتكون من التهميش وعدم حصولهم على حصة عادلة من الثروات الناجمة من الغاز والمعادن.

وتراجعت اعمال العنف بشكل كبير في باكستان منذ أعنف اعتداء في تاريخ البلاد، استهدف مدرسة في مدينة بيشاور اواخر 2014 اسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وكثف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد المسلحين في المناطق القبلية المحاذية لافغانستان اثر هذا الاعتداء