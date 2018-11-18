مفتى الجمهورية يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطنى

كتب لؤى على

توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص تهانيه القلبية للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وللشعب العُماني الشقيق بمناسبة احتفالاتهم بالعيد الوطني لبلادهم، الذى يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وأعرب مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الأحد، عن تمنياته لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا أن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار والأمان وأن يديم روح المحبة والتآلف بين أبناء شعبها الشقيق، وأن تنعم أمتنا العربية والإسلامية بالأمن والأمان في كل ربوعها.