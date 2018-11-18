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الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:11 م
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مصر للطيران تطلق خدمة جديدة "Cash & Miles" لسداد تذاكر السفر..تعرف عليها

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:11 م
مصر للطيران تطلق خدمة جديدة "Cash & Miles" لسداد تذاكر السفر..تعرف عليها مصر للطيران ــ صورة أرشيفية
كتب ــ أحمد مصطفى - رحاب نبيل
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طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران مؤخراً أحدث خدماتها للجمهور، وهي خدمة "Cash & Miles " المقدمة من برنامج الولاء الخاص بمصر للطيران EGYPTAIR Plus، وذلك في إطار منظومة التحديث التي تنتهجها وزارة الطيران المدني المصري واستمراراً للعروض والخدمات التي تقدمها مصر للطيران تلبية لرغبات عملائها، ولمواكبة كل جديد في سوق الطيران .
 
 وتمنح الخدمة عملاء البرنامج إمكانية استخراج تذاكر سفرهم الدولية على مصر للطيران عن طريق سداد جزء من قيمة التذكرة باستخدام الأميال، والجزء الآخر نقدًا أو عن طريق  البطاقات الائتمانية. 
 
ويمكن للعملاء الاستفادة بهذه الخدمة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق  18 نوفمبر من خلال كافة مكاتب مبيعات مصر للطيران داخل مصر وخارجها، وكذلك مركز الاتصالات.
 
وتساعد هذه الخدمة علي الاستفادة من رصيد الأميال المتاح لدي العملاء كجزء من سعر التذكرة في حال عدم كفاية الرصيد في إصدار تذكرة بالكامل مقابل الأميال.
 
ويمكن للعملاء معرفة المزيد من المعلومات عن الخدمات و الرحلات والتطبيقات الأخرى من خلال الموقع الإلكترونيwww.egyptair.com
 او www.egyptairplus.com او الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضى.

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مصر للطيران

تذاكر السفر

Cash & Miles




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